Palácio de Buckingham divulga data da coroação do Rei Charles III

A data da coroação do Rei Charles III foi definida oficialmente!

O Palácio de Buckingham anunciou no dia 11 de outubro que a coroação de Charles vai acontecer na Abadia de Westminster, em Londres, no dia 6 de maio. Durante o evento, que vai ser conduzido pelo Arcebispo de Canterbury, Charles vai ser coroado junto com a Rainha Consorte Camilla. "A coroação refletirá o papel do monarca hoje e olhará para o futuro", disse o Palácio, "enquanto está enraizada em tradições de longa data".