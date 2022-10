Kaley Cuoco está grávida da primeira filha com Tom Pelphrey

Mais tarde naquele mês, Kaley – que se separou do ex-marido Karl Cook em 2021 – falou sobre seu novo namorado, que ela disse que conheceu em um momento "difícil" após o divórcio.

"Eu tirei muito tempo para mim mesma e passei o ano meio que me descobrindo", disse ela ao E! News em uma entrevista exclusiva em 21 de setembro. "É por isso que eu nunca iria querer uma viagem no tempo de verdade, porque realmente mexeria com o tempo real no qual sua vida precisa estar. E então, eu conheci Tom e tudo mudou."