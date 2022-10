Jojo Todynho diz que rasgou cuecas de Lucas Souza durante rompimento

Jojo Todynho e Lucas Souza estão bem agora, mas passaram por um final de semana complicado!

Após os pombinhos anunciarem o fim do casamento no último sábado, 8, e revelarem no dia seguinte que reataram a relação, Jojo deu detalhes de como foi o rompimento, afirmando que chegou até a rasgar as cuecas de Lucas durante a crise. "Tem sorte que eu não taquei fogo", comentou ela.