Travis Barker, Tom DeLonge e Mark Hoppus, do Blink-182, estão de volta para turnê mundial

A formação original do blink-182 com Travis Barker, Mark Hoppus e Tom DeLonge vai se reunir para uma turnê mundial, anunciou a Live Nation nesta terça-feira, 11 de outubro. Segundo comunicado, a série de shows começa em março de 2023 e vai até fevereiro de 2024, com a banda fazendo paradas na América Latina, América do Norte, Europa, Austrália e Nova Zelândia.

Se essa notícia já levou os fãs à loucura, espere até ouvir o resto. Além de anunciar a turnê, a banda revelou que novas músicas estão a caminho, com um novo single "Edging", que será lançado no dia 14 de outubro e um novo álbum (embora o grupo não tenha divulgado sua data de lançamento).

Barker, Hoppus e DeLonge não serão as únicas estrelas da turnê. As bandas Wallows, Turnstile, The Story So Far e Rise Against se juntarão ao blink-182 em diferentes paradas ao longo da turnê. Além disso, o blink-182 será um dos headliners do Lollapalooza Brasil, em março de 2023, ao lado de Drake e Billie Eilish (e se os shows recentes de Barker são alguma indicação, Kourtney Kardashian pode acompanhá-lo nessa turnê, exibindo mais looks estilosos.