Felipe Castanhari diz que GKay é "insuportável" e a acusa de maltratar funcionários

Fogo no parquinho!

Felipe Castanhari deu uma entrevista bombástica para o podcast Groselha Talk, com Muca Muriçoca e Gordox, e revelou que não se dá muito bem com uma influencer: GKay. Além de ter chamado ela de "insuportável", Castanhari afirmou que Gessica Kayane "maltrata gente que trabalha com ela". Mas gente!