As 9 celebridades que quebraram totalmente o protocolo ao conhecer família real

Miles Teller revelou recentemente que o elenco de Top Gun: Maverick recebeu uma folha detalhando a maneira correta de se envolver com príncipe William e Kate Middleton antes da estreia do filme em Londres... Não que ele tenha seguido todas as regras. De fato, o ator admitiu ter cometido vários erros durante seu encontro com o casal.

Mas ele não é a única estrela a quebrar as regras e ficar um pouco constrangido. Você sabia que uma das Spice Girls ganhou as manchetes por supostamente beliscar o bumbum de rei Charles III? Ou que Margot Robbie uma vez pregou uma peça em príncipe Harry desafiada por sua colega de elenco? Além disso, Michelle Obama revelou a reação surpreendente da falecida rainha Elizabeth II quando ela cometeu uma gafe pública durante seu primeiro encontro.