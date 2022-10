Por dentro do romance de Emma Roberts com ator Cody John

Está namorando Cody John depois de conhecer o ator através de amigos da indústria, uma fonte próxima à Emma disse exclusivamente ao E! News.

Embora o romance tenha começado há dois meses, a fonte observa que o casal está "indo devagar" com Rhodes, o filho de 1 ano de Emma com o ex Garrett Hedlund.

"Emma é cautelosa em trazer seu filho para conhecer novas pessoas", explica a fonte, "mas sabe que o dia chegará em breve".

Por enquanto, Emma e Cody – cujos créditos incluem Wu-Tang: An American Saga, do Hulu, e In the Dark, da CW – estão curtindo a companhia um do outro. "Emma ama a personalidade de Cody", compartilha a fonte. "Ele é muito engraçado e eles estão se divertindo juntos."

E parece que os dois também não têm vergonha de trocar carinhos em público! Afinal, eles foram fotografados compartilhando um beijo quente em post de Cody no Instagram, de 25 de agosto.