Descubra por que Emma Stone e Dave McCary foram vaiados em jogo de beisebol

O casal orgulhosamente vestiu suas camisetas do San Diego Padres quando a equipe enfrentou o Mets, no Citi Field, de Nova York no dia 7 de outubro. Na verdade, de acordo com um trecho de vídeo da ESPN, os fãs do Mets vaiaram Stone e McCary quando eles apareceram no telão.

No entanto, a atriz de La La Land e o diretor de Brigsby Bear não deixaram isso atrapalhar sua noite. Como mostra o clipe, eles ergueram seus copos para aplausos, com Stone encolhendo os ombros com um sorriso. E parece que a equipe apreciou seu apoio.

"Grandes fãs desses fãs", dizia um tweet de 7 de outubro da conta oficial dos Padres. "Oi, Dave e Emma!"

Stone, de 33 anos, e McCary, de 37, também viram o time conseguir a vitória. Os Padres venceram o Mets com uma pontuação final de 7 a 1 e depois eliminaram o time de Nova York da Wild Card Series no terceiro jogo em 9 de outubro.