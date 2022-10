Chicago e Psalm West cantam música do pai Kanye West que faz referência a eles

Em um vídeo no Instagram compartilhado por Kim Kardashian nesse domingo, 9 de outubro, seus filhos mais novos com o ex Kanye West, Chicago West, de 4 anos, e Psalm West, de 3, apresentam uma adorável interpretação da música "True Love", de seu pai com a falecida estrela do hip-hop XXXTENTACION, enquanto estão sentados no carro. A certa altura, Chi corrige seu irmão sobre umdos versos da faixa, lançada em maio passado e apresentada no álbum Donda 2.

"Não é 'Não me complique'", ela diz a Psalm. "É, 'Amor verdadeiro/ não deveria ser tão complicado."

Kim, que pediu o divórcio de Kanye em 2021, postou o vídeo dias depois que Kanye repetiu as queixas contra ela sobre a criação dos filhos, no Instagram. "True Love", que ele e XXXTENTACION co-escreveram, faz referência aos quatro filhos do ex-casal, incluindo uma citação do nome de Chicago. "Eu vejo somente três crianças, quem está cuidando de Chicago? E você sabe que todas as babás são Danny Nesbrasco." No vídeo de Kim, os filhos do ex-casal não cantam essas partes.

Na legenda, a estrela escreveu: "OMG, eles são tão fofos. Eu tive que compartilhar!"

Sua irmã Khloe Kardashian concordou, escrevendo: "Eles são os mais fofos de todos os tempos".