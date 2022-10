Lizzo parece responder Kanye West após rapper fazer comentários sobre seu peso

Apenas um dia depois que Kanye West fez comentários sobre a cantora e seu peso no Tucker Carlson Tonight, a dona do hit "About Damn Time" compartilhou como ela se sente sobre as celebridades que trazem seu nome à tona, durante um show na Scotiabank Arena, em Toronto.

"Sinto que todo mundo na América colocou a porr* do meu nome na porr* da boca sem motivo", ela é vista dizendo – sem mencionar Kanye pelo nome – em um vídeo compartilhado pelo TMZ. "Estou cuidando do meu negócio gordo, preto e lindo." Referindo-se a toda a conversa em torno dela, Lizzo brincou perguntando se ela pode ficar no Canadá, dizendo: "Posso ficar aqui? Com ​​quem posso me casar para ter dupla cidadania?"

Durante a entrevista de Kanye em 7 de outubro na Fox News, ele mencionou a cantora enquanto falava sobre comentários nas mídias sociais.

"Quando Lizzo perde 10 quilos e anuncia, os bots... no Instagram, eles a atacam por perder peso, porque a mídia quer divulgar a percepção de que estar acima do peso é o novo objetivo", disse ele. "Quando na verdade não é saudável".