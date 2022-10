A Fazenda 14: Thomaz Costa revela que pretendia se casar com Larissa Manoela

Thomaz Costa sabe que alguns amores não saem da cabeça!

O ator, que está participando da 14ª edição do reality show A Fazenda, voltou a falar sobre a ex Larissa Manoela enquanto conversava com os outros participantes nesta segunda-feira, 10, e revelou que no passado chegou até a pensar em casamento com a estrela. Veja o que ele disse no vídeo acima!