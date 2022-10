Simaria abre o jogo sobre o que causou fim da dupla com Simone

Simaria adicionou que os filhos também sofreram por causa das fofocas sobre uma possível intriga com a irmã, algo que ela negou. "Meus filhos sofriam porque [a imprensa] ficava inventando uma mentira todos os dias. Eu e minha irmã nunca tivemos rivalidade uma com a outra. Nunca eu e a Simone", comentou Simaria. "Eram as pessoas que estavam em volta", adicionou.

Porém, a preocupação de Simone com o estado de saúde de Simaria acabou a sufocando (para quem não lembra, as duas chegaram até a brigar no meio de uma apresentação por causa disso). Ela afirmou que pretendia fazer mais alguns shows antes da dupla acabar, mas no fim isso não deu certo.

"Não é nem que eu gostaria de separar. Eu estava extremamente vulnerável naquela entrevista que dei [para o Leo Dias], cansada, sem voz, rouca, esgotada, observando algumas coisas que não estava gostando dentro do trabalho... juntou tudo e chegou uma hora que eu falei: 'Gente, eu não aguento mais'", disse ela. "É como um marido que fica no seu pé. Só que depois nós conversamos e nos entendemos. Ela veio aqui em casa e disse que era cuidado, mas estava me sufocando. A gente conversou e se entendeu".