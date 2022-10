Selena Gomez diz que está "grata por estar viva" em trailer de documentário

"Você não precisa continuar quebrado"

Enquanto ela estava aberta sobre suas razões para precisar de uma pausa assim que sua Revival World Tour terminou no verão de 2016, foi seu discurso no American Music Awards de 2016 que anunciou uma nova Selena – ou pelo menos uma Selena que fingiria estar bem quando não estava.

"Em 2014, esta fase foi realmente a primeira vez que eu fui autenticamente 100 por cento honesta com todos vocês", disse ela, referindo-se à sua performance emocional de seu single revelador "The Heart Wants What It Wants". "Eu acho que é seguro dizer que a maioria de vocês conhece minha vida, quer eu goste ou não. E eu tive que parar. Porque eu tinha tudo, e eu estava absolutamente quebrada por dentro. Eu mantive tudo junto o suficiente para nunca deixar vocês para baixo, mas eu mantive isso muito unido para onde eu me decepcionei."

"Eu não quero ver seus corpos no Instagram", continuou ela. Apontando para o coração, ela acrescentou: "Quero ver o que está aqui. Não estou tentando obter validação, nem preciso mais. Tudo o que posso dizer é que estou muito grata por ter a oportunidade de ser capaz de compartilhar o que eu amo todos os dias com as pessoas que eu amo. Eu tenho que dizer muito obrigada aos meus fãs, porque vocês são tão leais, e eu não sei o que fiz para merecer vocês. Mas se vocês estão quebrados, você não precisa continuar quebrado. Isso é uma coisa que você deve saber sobre mim: eu me importo com as pessoas. E isso é para você."