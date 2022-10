Adam Levine e Behati Prinsloo curtem dia na praia semanas após escândalo

No dia 8 de outubro, semanas depois que Adam Levine negou acusações de traição, ele e Behati Prinsloo foram vistos curtindo um dia à beira-mar com sua família no centro da Califórnia. Behati, que está grávida do terceiro filho do casal, foi só sorrisos enquanto se sentava ao lado do marido em um cobertor na areia. O grupo também desfrutou de um passeio de bicicleta juntos.