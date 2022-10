Shakira compartilha vídeo de homem pisando em coração humano após término com Gerard Piqué

Shakira está destruindo abrindo o seu coração!

No dia 8 de outubro, a cantora expressou sua dor com um vídeo enigmático publicado em sua conta do Instagram. Na gravação, um homem usando sapato formal é visto pisando em cima de um coração humano enquanto anda no meio de uma multidão. Ela diz na legenda do post: "Eu nunca disse nada, mas machucou. Eu sabia que isso ia acontecer". Assista ao vídeo acima!