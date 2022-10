Maíra Cardi comenta sobre rumores de novas traições de Arthur Aguiar

Para quem não sabe, os rumores de uma suposta nova traição de Arthur surgiram após a colunista Fábia Oliveira, do site Em Off, afirmar que o ator teria se relacionado com outras mulheres dias antes de entrar no BBB 22. Além disso, o veículo também comentou que Maíra teria recebido um vídeo comprovando a traição no último dia da participação dele no reality show.

Ainda de acordo com o site Em Off, Arthur teria assumido que tinha três amantes ao ser confrontado pela coach fitness. Por enquanto, ele não se pronunciou sobre o assunto.