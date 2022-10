Você não vai acreditar quantas horas a série 'Dahmer' já foi assistida

A série Dahmer: Um Canibal Americano continua conquistando novos fãs.

A Netflix anunciou no dia 4 de outubro que a produção se tornou uma das mais bem-sucedidas da plataforma de streaming. A série, que foi criada por Ryan Murphy e Ian Brennan e conta com Evan Peters como o serial killer, já foi assistida mais de 496 milhões de horas, se tornando a 9ª produção mais popular da Netflix em somente 12 dias. A série, que foi lançada no dia 21 de setembro, também se tornou a segunda produção em língua inglesa mais assistida em sua semana de estreia, perdendo somente para a quarta temporada de Stranger Things.