Harry Styles adia data de apresentação de última hora após sua equipe ficar doente

A saúde vem em primeiro lugar!

Horas antes de subir ao palco para o primeiro de seus seis shows em Chicago, EUA, no The United Center, Harry Styles adiou a data da apresentação por causa de uma doença que foi contraída pela equipe e pela banda do astro. Segundo o anúncio oficial, que foi publicado pela equipe do local onde ele faria a apresentação no Twitter, o show foi adiado por "precaução". Eles adicionaram que o espetáculo foi remarcado para o dia 10 de outubro.