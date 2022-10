Novo álbum de Taylor Swift terá parceria musical com Lana Del Rey

Veja a tracklist completa abaixo:

1 Lavender Haze

2 Maroon

3 Anti-Hero

4 Snow on the Beach [ft. Lana Del Rey]

5 You're on Your Own, Kid

6 Midnight Rain

7 Question...?

8 Vigilante Shit

9 Bejeweled

10 Labyrinth

11 Karma

12 Sweet Nothing

13 Mastermind