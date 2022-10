Meghan Markle e Príncipe Harry curtem date em show de Jack Johnson

O duque e a duquesa de Sussex assistiram ao show de Jack Johnson no dia 5 de outubro, no Santa Barbara Bowl. Em uma foto postada pelo baterista Adam Topol, o casal posou ao lado dos membros da banda nos bastidores.

Fotos adicionais obtidas pelo TMZ mostram a dupla curtindo o show com alguns amigos em uma seção especial do local ao ar livre, dançando e cantando com os sucessos de Jack.

Veja o clique no vídeo acima!

O show provou ser uma diversão muito necessária para Harry, de 38 anos, e Meghan, de 41, após a perda devastadora de sua família.

A noitada surge um pouco mais de duas semanas depois que a realeza voltou para casa na Califórnia após estar no Reino Unido por vários dias devido à morte da rainha Elizabeth II em 8 de setembro.

Quando a família real foi notificada sobre o estado de saúde de Sua Majestade, Meghan e Harry já estavam na Europa para participar do WellChild Awards, em Londres. No entanto, o duque teve que correr para Escócia para tentar ficar ao lado de sua avó antes que ela falecesse, em Balmoral Estate, aos 96 anos.