Kim Kardashian revela supostas mensagens de Kanye West criticando seus looks

No último episódio de The Kardashians, que foi lançado no Hulu em 6 de outubro, Kim lê para sua turma o que ela diz ser mensagens de texto enviadas pelo ex Kanye West, que supostamente criticou um de seus looks: "Sem óculos brancos." Ela também revelou que uma roupa laranja que ela usou o deixou "tão furioso". Ele teria dito a ela: "Eu teria ido para a cadeia antes de sair com isso".

"Ele não consegue se conter", disse Kim, que pediu o divórcio do rapper em 2021, em um confessionário. "Podemos rir das coisas que gostamos ou não gostamos. Não importa o quão malucas as coisas sejam às vezes, sempre seremos uma família."

Mas Kim observa que essas críticas de moda também funcionam nos dois sentidos. Em The Kardashians, ela diz: "Vou mandar uma mensagem de volta para ele e dizer: 'Sabe, você está usando essas botas há muito tempo, então, quando estiver pronto para mudar de roupa, me avise e depois você pode dar conselhos sobre meus looks.'"