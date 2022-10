Brad Pitt responde às acusações de agressão de Angelia Jolie

Dimitrios Kambouris/Getty Images

Pitt está processando Jolie por supostamente vender suas participações em sua vinícola francesa, Chateau Miravel, sem seu consentimento.

Na última resposta de Jolie ao processo, obtida pelo E! News, a estrela de Eternos disse que ela e Pitt tiveram uma briga no dia 14 de setembro de 2016, enquanto voavam de volta da França para Los Angeles com sua família. Ela alegou no processo que Pitt a acusou de ser "muito atenciosa" com seus filhos, levando uma criança a falar em sua defesa.

"Quando uma das crianças defendeu verbalmente Jolie, Pitt atacou seu próprio filho e Jolie o agarrou por trás para detê-lo", dizia o documento. "Para tirar Jolie de suas costas, Pitt se jogou para trás nos assentos do avião, ferindo as costas e o cotovelo de Jolie. As crianças correram e todos tentaram bravamente se proteger."

Além de alegar que Pitt agrediu dois de seus filhos, Jolie disse no documento que o ator gritou com ela e "a empurrou para baixo mais uma vez" quando o avião pousou. A atriz pediu o divórcio dias após o suposto incidente.

"Vindo em cima do rompimento traumático de sua família e dos anos passados ​​tentando curar sua família - durante o qual ela nunca falou publicamente sobre os eventos que levaram à separação - Jolie não aguentou mais abusos", dizia a queixa cruzada. "Em um esforço para preservar sua própria saúde mental e bem-estar, Jolie decidiu entregar as negociações a seus representantes designados e deixá-los decidir a melhor forma de finalizar qualquer venda".