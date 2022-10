Demi Lovato é forçada a remarcar show após perder a voz

"Rosemont, hoje eu acordei e não tinha absolutamente nenhuma voz", dizia a mensagem da cantora de 30 anos, postada na página do Instagram de sua turnê. "Sinto muito, mas parte meu coração dizer que tenho que remarcar o show."

A cantora de "Cool for the Summer" acrescentou: "Os ingressos valerão para uma nova data assim que for anunciada".

Demi também compartilhou sua frustração por ter que ficar um tempo longe do palco e de seus leais fãs.

"Esta é a última coisa que quero fazer", escreveu ela. "Estou me divertindo muito com todos vocês e mal posso esperar para vê-los novamente. Mais uma vez, sinto muito e agradeço sua compreensão. Eu amo todos vocês."