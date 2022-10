Kim Kardashian revela por que as garotas se apaixonam por Pete Davidson

Desde a separação, Kim compartilhou se ela está pronta ou não para namorar novamente. Em uma entrevista de 26 de setembro com Kelly Ripa e Ryan Seacrest no Live with Kelly and Ryan, Kim foi questionada por Ryan com que tipo de homem ela se vê hoje em dia. "Absolutamente ninguém", respondeu a estrela.

"Eu disse antes que talvez eu devesse tentar namorar um médico ou um cientista ou algo assim", acrescentou ela. "Então, um monte de advogados, cientistas e médicos entraram em contato, eu simplesmente não estou pronta."

Quanto a Pete, Martha Stewart deu algumas dicas sobre como ele estava em uma entrevista exclusiva em setembro com o E! News.

"Ele está vivendo o melhor momento de sua vida", disse Martha. "Esse cara é um ator e comediante talentoso, e um bon vivant ao mesmo tempo. Ele é divertido."

A segunda temporada de The Kardashians está sendo transmitida no Hulu.