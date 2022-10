Tendência? Veja famosas que aderiram às sobrancelhas descoloridas

No entanto, em uma mudança de tendência que ninguém esperava, as sobrancelhas das celebridades estão desaparecendo. OK, não estão exatamente desaparecendo, mas estão sendo descoloridas a ponto de quase sumirem do rosto.

É claro que as sobrancelhas descoloridas existem há décadas e já foram vistas em estrelas que amam ousar como Madonna, Lady Gaga e Miley Cyrus. No entanto, atualmente os fashionistas mais mainstream também estão iluminando suas sobrancelhas e chamando atenção.

No dia 1º de outubro, Kylie abandonou suas sobrancelhas escuras para uma série de fotos sensuais no Instagram, onde é vista descansando na cama de calcinha e comendo uvas. O look despertou a atenção instantânea na seção de comentários, com um fã afirmando: "Sobrancelha descolorida prestes a se tornar tendência".