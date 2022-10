Luísa Sonza se desculpa após processo e reflete sobre racismo estrutural

Luísa Sonza se manifestou sobre o processo de racismo. Na noite de 5 de outubro, Sonza foi às redes sociais e explicou a situação atual com a vítima, além de pedir desculpas.

"Estou aqui agora com tudo resolvido, com tudo da maneira que eu acreditava ser a correta em relação a tudo isso", iniciou a cantora no Instagram Story. "Primeiro queria dizer que eu não via sentido em vir aqui pedir uma desculpa para todos vocês só para me livrar de uma culpa. Acho que seria extrema hipocrisia da minha parte."