Por que os fãs estão convencidos de que a nova música de Taylor Swift é sobre Kanye West

De acordo com os Swifties, todos os sinais apontam em uma direção: Kanye West.

Taylor Swift está lançando vários vídeos no TikTok dando dicas das músicas de seu novo álbum, Midnights, e no dia 6 de outubro ela informou que a faixa 11 será chamada "Karma". Os fãs da cantora rapidamente teorizaram, através do título da canção e do timing em que foi anunciada, que ela muito provavelmente vai falar sobre o drama entre a Taylor e West.