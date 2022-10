Kylie Jenner mostra o vínculo de Stormi com irmão mais novo

No dia 4 de outubro, Kylie Jenner compartilhou um pouco de sua vida em casa, incluindo o que seus filhos estão fazendo, após seu retorno da Paris Fashion Week. Em fotos postadas no Instagram, as crianças deram as boas-vindas à mãe depois de sua viagem ao exterior, colando uma placa desenhada à mão na garagem que dizia, "Bem-vinda ao lar", junto com girassóis, uma abóbora esculpida e um brinquedo.

Os pequenos também foram vistos formando uma conexão entre irmãos ao usarem o mesmo tênis marrom com cadarços vermelhos e looks cinza. Kylie - que escreveu "Casa" na legenda do post - também postou uma foto usando um biquíni preto enquanto relaxava à beira da piscina com seu bebê, assim como Stormi acariciando um cavalo branco.

Kylie compartilha Stormi, de 4 anos, e seu filho de 8 meses com Travis Scott. A estrela ainda não divulgou o nome de seu bebê depois de anunciar em março que ele não se chamava mais Wolf Webster.