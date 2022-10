Novo filme do Scooby-Doo confirma rumores sobre a sexualidade de Velma

Os rumores sobre Velma ser integrante da comunidade LGBTQIAPN+ surgiram há muito tempo, com o produtor do longa Mystery Incorporated, Tony Cervone, publicando em junho de 2020 uma imagem de Velma com as cores da bandeira do orgulho. Após um mês, o diretor do filme live-action do Scooby Doo, James Gunn, revelou que tentou fazer com que a versão de Linda Cardellini de Velma fosse "explicitamente gay", mas os executivos do estúdio censuraram a ideia.