Khloé Kardashian relembra ter feito make e cabelo para foto na prisão aos 22 anos

Em março de 2007, Khloé foi presa por dirigir sob a influência de álcool. A prisão foi mais tarde um tópico importante na primeira temporada do reality show do E!, Keeping Up With the Kardashians.

"Eu realmente não estava tão bêbada", ela defendeu para sua família na época. "Não foi uma porcentagem alta."

Como resultado, Khloé foi condenada a completar o serviço comunitário e a frequentar aulas de educação sobre álcool. Mas, como foi documentado na estreia da terceira temporada de KUWTK, ela foi condenada a 30 dias de prisão depois de perder duas semanas consecutivas do curso mencionado.