Gisele Bündchen é flagrada sem aliança em meio a rumores de divórcio com Tom Brady

Gisele Bündchen está deixando sua aliança de lado!

A supermodelo estava sem a aliança ao ser flagrada andando por Miami, EUA, no dia 4 de outubro. Gisele estava usando uma regata branca e calça cinza enquanto entrava na academia. Apesar de suas mãos estarem ocupadas com uma garrafa d'água e equipamento de malhação, a estrela de 42 anos não estava com o anel em seu dedo. Veja o clique no vídeo acima!