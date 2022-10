Kristen Stewart estreia novo corte de cabelo que mistura pixie com mullet

A atriz certamente roubou os holofotes ao participar do desfile de primavera/verão 2023 da grife de luxo, nessa terça-feira, 4 de outubro, quando estreou um penteado ousado, que mistura o corte mullet com o pixie.

O novo ousado estilo de Kristen lembrou muito seu visual quando interpretou Joan Jett no drama de 2010, The Runways. O corte apresentou camadas desfiadas na frente, enquanto a parte de trás - que foi cortadas no verdadeiro estilo mullet - incluíam fios mais longos.

Como se isso não fosse impressionante o suficiente, a atriz de 32 anos também optou pelas baby bangs, semelhante ao icônico penteado de Winona Ryder, em Beetlejuice.

O penteado estiloso de Kristen foi complementado por seu look igualmente punk, na qual ela usou uma manga longa listrada preto e branco com uma minissaia de tweed e combat boots.