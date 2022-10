Alec Baldwin chega a acordo com família de Halyna Hutchins e filmagem de Rust será retomada

O advogado disse estar confiante de que Kenney será "absolvido de qualquer responsabilidade pela tragédia".

Embora um acordo civil tenha sido alcançado, isso não excluirá os promotores de processar qualquer pessoa que seja considerada criminalmente responsável pela morte de Hutchins.

"O acordo proposto anunciado hoje no caso de morte por negligência de Matthew Hutchins contra produtores de filmes de Rust, incluindo Alec Baldwin, na morte de Halyna Hutchins não terá impacto na investigação em andamento da promotora Mary Carmack-Altweis ou em sua decisão final de apresentar queixa criminal no caso", disse Heather Brewer, porta-voz do Gabinete do Primeiro Promotor Judicial do Novo México. "Enquanto os processos civis são resolvidos de forma privada e muitas vezes envolvem prêmios financeiros, os processos criminais lidam apenas com fatos.

Brewer acrescentou: "Se os fatos e evidências justificarem acusações criminais sob a lei do Novo México, as acusações serão feitas. Ninguém está acima da lei".