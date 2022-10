Giovanna Ewbank revela que foi assediada por ator "consagradíssimo" da Globo

Giovanna Ewbank abriu o coração no último episódio de seu podcast, Quem Pode, Pod!

Ao conversar com Fernanda Paes Leme e Deborah Secco, a atriz revelou que foi assediada durante as gravações da novela A Favorita, da Globo, por um ator "consagradíssimo" do canal. Segundo a estrela, o astro deu um "tapão" em seu bumbum na frente de várias pessoas da equipe. Veja o que ela disse no vídeo acima!