Por que Gigi Hadid está "grata" pelo apoio de Leonardo DiCaprio em meio a romance

A modelo, de 27 anos, e o vencedor do Oscar, de 47, que vem provocando rumores de relacionamento nos últimos meses, foram vistos recentemente do lado de fora do mesmo hotel durante a Paris Fashion Week. E agora uma fonte próxima à fundadora da Guest in Residence conta com exclusividade ao E! News que Gigi - que compartilha a filha Khai, de 2 anos, com o ex Zayn Malik - está "grata" por Leo ter voado para a Europa para apoiá-la enquanto ela assumia as passarelas da PFW.

"Gigi e Leo estão se divertindo muito agora", compartilhou a fonte com o E! News. "Eles estão tentando permanecer discretos e privados e ela está aproveitando o tempo que eles passam juntos".

"Gigi está grata por ele ter entrado em sua vida durante nesse período e disse que é exatamente o que ela precisava. Leo é muito descontraído e ela gosta que o relacionamento deles seja casual e fácil. Está indo bem até agora", adicionou a fonte.