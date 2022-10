Khloé Kardashian pede publicamente para Kanye West parar de "derrubar" Kim

Khloé Kardashian está de olho nos últimos posts de Kanye West - e ela respondeu um deles para defender sua família.

Após o polêmico desfile da marca do rapper, Yeezy, na Paris Fashion Week, o rapper de "Runaway" fez uma publicação no Instagram no dia 5 de outubro falando sobre as celebridades que criticaram sua nova coleção. Ao dar sua opinião, Kanye - que divide os filhos North, de 9 anos, Saint, de 6, Chicago, de 4, e Psalm, de 3, com a ex Kim Kardashian - também comentou que muitos famosos não o apoiaram quando ele afirmou que não estava conseguindo ver seus filhos no começo do ano.