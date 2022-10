Hilary Swank está grávida de gêmeos do marido Philip Schneider

"Eu amo Elie Saab há anos e fiquei emocionada por ele desenhar meu vestido", disse ela à publicação em agosto de 2018. "Eu queria algo romântico que parecesse tão atemporal quanto o bosque de sequoias onde nos casaríamos, e ele conseguiu—projetando algo que superou em muito minhas maiores expectativas. Era tudo o que eu imaginava e muito mais."

Como Hilary observou, foi uma noite para se lembrar, mas apenas o começo de um sonho que se tornou realidade.

"Todo mundo estava se divertindo muito e não queria que a festa acabasse, então tivemos que começar a dançar com fones de ouvido sem fio até altas horas do dia seguinte, para que os vizinhos não fossem afetados pelo sistema de som," ela continuou. "Nós terminamos a noite voltando para nossos quartos em bicicletas decoradas no estilo Burning Man com luzes LED e serpentinas, pelos filhos de nossos amigos. Foi a criação personalizada perfeita para pontuar uma noite personalizada perfeita."