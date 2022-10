Jade Picon rebate rumores de que a Globo teria pedido para ela ser mais "simpática"

Para quem não sabe, os rumores surgiram após uma entrevista de Jade no Rock In Rio 2022. No evento, a atriz conversou com o G1 e, após o repórter perguntar sobre os rumores de romance entre ela e o cantor Xamã, ela congelou e um homem interrompeu a transmissão (provavelmente o assessor de imprensa dela). "Não, essa pergunta não. Estava combinado", diz ele na gravação.