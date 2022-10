Angelina Jolie alega que Brad Pitt sufocou um de seus filhos durante voo em 2016

No dia 4 de outubro, a atriz respondeu ao processo de Brad Pitt sobre a empresa de vinhos que eles anteriormente eram co-proprietários. Na denúncia cruzada obtida pelo E! News, Jolie abordou um incidente de avião de 2016 que supostamente ocorreu dias antes da atriz decidir pedir o divórcio.

De acordo com o processo, uma briga no avião começou quando Pitt acusou a atriz de ser "muito atenciosa" com seus filhos. A equipe de Jolie afirmou em documentos que Pitt tentou agredir um de seus filhos depois que a criança saiu em defesa de Jolie.

"Quando uma das crianças defendeu verbalmente Jolie, Pitt atacou seu próprio filho e Jolie o agarrou por trás para detê-lo", afirmou o processo. "Para tirar Jolie de suas costas, Pitt se jogou para trás nos assentos do avião, ferindo as costas e o cotovelo de Jolie. As crianças correram e todos tentaram bravamente se proteger."

O documento continuou: "Antes de terminar, Pitt sufocou uma das crianças e atingiu outra no rosto. Algumas das crianças imploraram a Pitt que parasse. Todas estavam assustadas. Muitas estavam chorando".