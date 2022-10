Marina Ruy Barbosa explica sumiço nas redes sociais: "Escolhi cuidar de mim"

"A vida aqui no Instagram é só um recorte, mas todos nós somos muito mais profundos e complexos do que ela. E, no fundo, todos nós também precisamos lembrar: ninguém tem a vida tão bonita e colorida", continuou. "Escolhi cuidar de mim e me privar do mito da perfeição digital, onde principalmente nós, mulheres, estamos impostas num ciclo sem fim de ódio a si mesma para saciar a crítica do outro".

"Viva e cuide do seu corpo e da sua mente! Todos nós passamos pelos nossos próprios desafios e precisamos sempre estar atentos a nossa saúde mental", finalizou a atriz.