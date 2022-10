Como Hailey Bieber tenta evitar negatividade das redes sociais

Esta não é a primeira vez que Hailey fala sobre a toxicidade da mídia social. Em março de 2021, ela falou sobre o nível de escrutínio público que recebeu depois de se casar com Justin Bieber (a modelo e o cantor se casaram em um tribunal de Nova York em 2018 e depois trocaram votos novamente em um casamento na Carolina do Sul no ano seguinte).

"Acho que uma das maiores coisas com as quais lutei com certeza foi o aspecto de comparação de corpo, de aparência e de comportamento", disse ela em um de seus vídeos no YouTube, aparentemente fazendo referência a como ela e Selena Gomez (que é ex-namorada de Justin) foram colocadas uma contra a outra por seguidores.

"Eu acho que quando você está passando por uma situação em que você tem tantas pessoas te perseguindo com a mesma coisa repetidamente, isso começa a mexer com sua mente e então você começa a questionar tudo e pensa, 'Isso é algo que eu não estou vendo que eles vêem? Talvez eles estejam certos.' Chegou a um ponto tão baixo para mim que eu pensava, 'Honestamente, talvez eu esteja delirando.' É como separar duas realidades, essencialmente."