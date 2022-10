Mano Brown diz que "preto rico fica branco" e fãs apontam indireta a Neymar

Ao aproveitar a introdução da música "Negro Drama", o vocalista do Racionais MC's falou de política e aproveitou para fazer um desabafo.

"No Brasil, o preto rico fica branco e ataca os outros pretos. Ele vota contra os outros pretos, e ele não é mais preto. Essa é a regra básica da sobrevivência do preto no Brasil: ganha dinheiro e fica branco. Infelizmente é a verdade, ou me provem o contrário."