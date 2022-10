Gisele Bündchen e Tom Brady contratam advogados de divórcio em meio a rumores de crise

Instagram / Tom Brady

No início deste verão, o campeão do Super Bowl falou com o E! News e compartilhou como sua esposa o apoia longe do campo de futebol.

"Quando estou feliz e fazendo as coisas que amo, ela fica feliz", disse Tom ao Daily Pop em 16 de junho. "Acho que o futebol é um grande compromisso, essa é a parte mais desafiadora... É um grande compromisso para ela. Ela cuida muito da nossa família e faz um trabalho inacreditável de priorizar nossos filhos e garantir que todas as suas necessidades sejam atendidas. Isso realmente me permite sair e fazer o que amo fazer."

O Page Six foi o primeiro a dar a notícia.