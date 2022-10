Kourtney Kardashian revela como estão planos de ter filho com Travis Barker

No entanto, depois de vasculhar a internet em busca de maneiras para ajudá-la a engravidar, Kourtney e o baterista do Blink 182, de 46 anos anos, sentiram que sua idade foi um grande fator para se sentir pressionada a iniciar a fertilização in vitro em primeiro lugar.

"Senti que fomos empurrados para fazer a fertilização in vitro", admitiu a estrela de The Kardashians. "Se você procurar online, diz que se você tem mais de 40 anos, vá imediatamente a um médico de fertilização in vitro. Então me senti um pouco pressionada".

E mesmo que Kourtney e o músico tenham pausado os tratamentos de fertilidade, eles têm fé no Universo e acreditam que isso acontecerá um dia.

"Cheguei a um ponto em que senti exatamente como o tempo é tudo para mim e Travis", explicou a fundadora da Poosh. "Então, eu sinto que se for realmente para ser, vai acontecer."

Ela acrescentou: "Por enquanto, encerramos a fertilização in vitro. Fazemos orações e esperamos que Deus nos abençoe com um bebê".