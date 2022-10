Por que Gigi Hadid chamou Kanye West de "bully" e disse que ele é uma "piada"

Gigi Hadid foi rápida no gatilho ao responder os últimos comentários de Kanye West!

Após o desfile da marca do ganhador do Grammy, Yeezy, em Paris no dia 3 de outubro, muitos especialistas que estavam no local usaram as redes sociais para criticar o novo lançamento do rapper - e uma delas foi a editora colaboradora da Vogue Gabriella Karefa-Johnson.