Cauã Reymond discute sobre suas preferências no sexo e diz que já usou cordas

Primeiramente, o ator revelou durante o papo, que contou com a sexóloga Caroline Amanda, que hoje em dia curte muito mais sexo do que quando era mais novo.

"Sempre gostei de transar, mas gosto muito mais hoje. Deve ser porque sempre fui muito preocupado com a vida, com a construção da minha carreira e tudo mais", disse ele. "Hoje em dia, consigo desfrutar bem mais do sexo e do prazer, assim como me sinto mais presente no que quer que esteja fazendo. Tenho tesão de viver".