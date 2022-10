Por que Kourtney Kardashian e Travis Barker ainda vivem em casas separadas

Enquanto a estrela de The Kardashians e o baterista do Blink-182 estão oficialmente casados depois de não uma, mas três cerimônias este ano, eles estão esperando o momento certo para juntar oficialmente suas casas.

"Acho que estamos no momento onde estamos descobrindo como misturar nossas famílias e nossos filhos", disse Kourtney - que compartilha Mason, de 12 anos, Penelope, de 10, e Reign, de 7, com o ex Scott Disick - à Amanda Hirsch no podcast Not Skinny But Not Fat, da Dear Media. "Na maior parte do tempo... estamos organizando isso. Fazemos jantar em família todo domingo à noite com todas as crianças na casa dele."

Já Travis é pai de Landon, de 18 anos, e Alabama, de 16, e é padrasto de Atiana De La Hoya, de 23, com a ex Shanna Moakler.

"Haverá [uma casa conjunta]", Kourtney, que mora no mesmo bairro que Travis, confirmou na entrevista. "Queremos que nossos filhos também se sintam realmente confortáveis ​​e ambos viveram em suas casas a vida inteira, na maior parte do tempo, e cada um tem seus quartos. E estamos a um quarteirão de distância."