Luana Piovani revela momento em que decidiu se separar de Pedro Scooby

Vale dizer que, mesmo com o término e com as declarações pra lá de honestas de Luana, ela e Pedro continuam se dando super bem até hoje. Inclusive, a atriz também fez amizade com a nova namorada dele, Cintia Dicker (que está grávida de seu primeiro filho com o surfista), e choveu elogios sobre a forma como a nova integrante da família cuida de seus pequenos quando está ao lado de Scooby.