Alex Rodriguez revela o que deseja para Jennifer Lopez após casamento com Ben Affleck

Embora o ex-atleta não tenha muito a dizer sobre o assunto, ele expressou que deseja o melhor para Lopez e os gêmeos de 14 anos Emme e Max (o pai deles é o ex-marido da atriz, Marc Anthony).

"Com Jennifer, olha, foi uma boa experiência", respondeu Rodriguez, "e desejo a ela e às crianças — que são inteligentes, lindas e maravilhosas — desejo-lhes o melhor".

Rodriguez e Lopez fizeram sua estreia no tapete vermelho como um casal em 2017. Ao longo dos anos, o profissional de beisebol aposentado e a cantora compartilharam muito de seu relacionamento com seus fãs, seja participando de eventos glamourosos juntos ou apenas passando um tempo em casa com a família (Alex compartilha as filhas Natasha, de 17 anos, e Ella, de 14 anos, com sua ex-esposa Cynthia Scurtis).

Lopez e Rodriguez ficaram noivos em março de 2019, mas anunciaram sua separação em abril de 2021, observando em uma declaração conjunta que "desejam o melhor um para o outro e para os filhos um do outro".