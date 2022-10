North West e irmãos se juntam ao pai Kanye West em desfile da Balenciaga

Enquanto o rapper de "Donda" usou um conjunto de inspiração militar, sua filha North West – fruto da relação com a ex Kim Kardashian – se sentou no centro da primeira fila usando um look todo preto. A menina de 9 anos estava acompanhada de suas tias igualmente estilosas Khloé Kardashian e Kylie Jenner.

Mantendo a vibe sombria do evento, Khloé usou uma jaqueta preta oversized e óculos futuristas oversized, enquanto Kylie se destacou em um vestido rosa brilhante de manga longa. As estrelas de The Kardashians compartilharam fotos e vídeos do desfile em suas Stories do Instagram, incluindo uma selfie de North e Khloé.

Fora do desfile, Kanye foi visto com seus filhos mais novos Saint West, de 6 anos, Chicago West, de 4 anos, e Psalm West, de 3 anos.

O designer da Yeezy – que anteriormente colaborou com a marca de luxo – mais tarde compartilhou um vídeo de sua entrada na passarela em seu Instagram, com a legenda "GUERRA".